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Луганская область осталась без украинского телевидения
В Луганской области с 4 апреля частично отключили вещание украинского телевидения и радио. Об этом говорится в обращении коллектива филиала ОАО «НСТУ» «Региональная дирекция UA Донбасс».
Так, из-за обесточивания объектов Концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения отсутствует аналоговый сигнал и цифровое телевидение Т2 в Станице Луганской, Сватово, Беловодске, Меловом, Новопскове и Лисичанске.
«Из-за долга перед ООО „ЛЭО“ с 9:00 четверга обесточена башня в г. Лисичанск», — говорится в обращении.
Поэтому, вместо украинских радио и телеканалов, на совпадающих частотах вещают пропагандистские радиостанции и телеканалы, расположенные на оккупированной территории. Такая ситуация вызывает негативную реакцию жителей, отметили в НСТУ.
В то же время, и.о. председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что у «Общественного» вещателя нет долгов перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ), сообщает радио «Свобода».
Он подтвердил частичное отсутствие украинского радиосигнала и аналогового телесигнала в Луганской области. Похожие отключения произошли и в Сумской области.
Как писали «ФАКТЫ», ранее с целью контрпропаганды Украина запустила вещание двенадцати украинских FM-радиостанций и 8 цифровых телеканалов на прифронтовые Авдеевку и Марьинку, а также оккупированный Донецк.
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