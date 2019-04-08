Екатерине в Одессе — быть: Верховный суд признал законность установки памятника

Общество

Верховный суд Украины признал законность установки в 2007 году памятника Основателям Одессы, центральной фигурой которого является императрица Екатерина II. Об этом в понедельник, 8 апреля, в ходе аппаратного совещания в мэрии заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов, который в тот же день отказался от дачи показаний суду по делу о финансовых махинациях во время покупки за 185 миллионов гривен здания бывшего завода «Краян».

По словам мэра Одессы, местная власть выиграла судебную тяжбу у общественной организации «Сич». Соответствующее решение принял на днях Верховный суд Украины. «Суд поставил точку в деле… Все требования о сносе или переносе памятника отклонены», — сказал Труханов. Вердикт Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в 2007 году, в бытность мэром Одессы Эдуарда Гурвица — основного оппонента нынешнего градоначальника, в городе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили (точнее, вернули на его исконное место) памятник основателям Одессы — точную копию оригинала, демонтированного большевиками в 1920 году. Центральная фигура группы — императрица Екатерина II.

Украинские националисты неоднократно угрожали уничтожить монумент. После его установки в городе наблюдались столкновения между сторонниками и противниками памятника.

В итоге противники установки монумента обратились в суд. Истцом выступил Союз общественных организаций «Ассоциация казацких обществ «Січ», ответчиком — Одесский городской совет. Истцы, в частности, считают, что монумент «Потемкинцам — потомки», вместо которого установлен памятникам Основателям Одессы, был незаконно перенесен в 2007 году на Таможенную площадь. Тогда идею переноса обосновали необходимостью «защитить традиционный характер среды» — до 1920 года там стоял памятник Екатерине II. Истцы же не согласны с комплексной реставрацией указанной площади.

Летом 2017 года Приморский районный суд Одессы по иску указанной организации признал незаконным и отменил решение Одесского горсовета об установке памятника основателям Одессы на Екатерининской площади. Представители истца заявляли, что Екатерина II — «палач и угнетатель украинского народа», а памятник ей — символ украинской несвободы, империализма и российского великодержавия". Тогда же Институт национальной памяти предложил Одесскому городскому совету демонтировать памятник.

Тем не менее представители горсовета в суде доказывали, что это памятник основателям Одессы, а Екатерина — государственный деятель. Юрист мэрии заявила, что аргументы об унижении чести и достоинства украинцев, указанные в апелляционной жалобе активистов, не касаются истца напрямую, а установка памятника основателям Одессы — это восстановление исторического облика города.

Справка. Памятник «Основателям Одессы» представляет собой композицию, центральная фигура которого — императрица Екатерина II. Ее окружают — Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц Деволан. Впервые монумент был открыт на Екатерининской площади 2 сентября 1900 года. Через 20 лет композицию демонтировали, позднее на площади установили памятник Карлу Марксу, но он был уничтожен во время Второй мировой войны. В 1965 году на этом месте был установлен памятник морякам-потемкинцам, а площадь переименована в Потемкинскую. В 2007 году «потемкинцев» перенесли на Таможенную площадь. На Екатерининской площади, которой вернули историческое название, восстановили монумент «Основателям Одессы».

К слову, именно этот архитектурный ансамбль в центре Одессы претендует на внесение в Список объектов культурного наследие ЮНЕСКО.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре без объяснений уничтожили уникальную скульптуру Эрнеста Коткова «Днепровские волны». А во Львове снесли 30-метровую стелу скандального Монумента славы. Решение о демонтаже власти города объяснили аварийным состоянием памятника.

В Киеве снесли памятник полководцу Александру Суворову, стоявший во дворе Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Решение о демонтаже памятника руководством лицея было принято еще в 2017 году. Учитывая, что за монументом был закреплен статус памятника местного значения, согласовывать его снос пришлось больше года.



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