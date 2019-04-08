У Зеленского извинились за некорректные высказывания в сериале "Слуга народа"

Политика

Создатели сериала «Слуга народа 3» и студии «Квартал 95» извинились перед зрителями за упоминание слов «олигофрены», «дауны», «дебилы». Об этом говорится на Facebook-странице сериала.

«Хотим объяснить ситуацию, которую искусственно раскачивают наши политические оппоненты. Упоминание слов „олигофрены“, „дауны“, „дебилы“ в сериале „Слуга народа 3“ звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло», — пояснили авторы.

В то же время, представители студии отмечают, что «ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких».

«Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова „олигофрен“, „даун“, „дебил“ используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятие людей с особыми потребностями», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», 5 апреля первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна и с людьми с особыми потребностями и с другой сексуальной ориентацией.

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