- 20:21 У Зеленского извинились за некорректные высказывания в сериале "Слуга народа"
- 19:53 Убийство "Сармата": суд продлил арест обвиняемым еще на 2 месяца
- 19:37 Суд вынес приговор экс-"торнадовцу", убившему патрульных
- 19:31 Самую зрелищную цирковую сцену для фильма «Дамбо» создали в Украине: как это было
- 19:25 Делал закладки с метадоном: в Киеве задержали наркокурьера
- 19:22 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 19:07 Где в Киеве больше кислорода: программист создал систему качества воздуха
- 19:02 Скандал вокруг «избиения» школьницы в Чернигове: в полиции раскрыли подробности
- 18:58 И на стадионе тоже: у Порошенко сделали новое заявление о дебатах с Зеленским
- 18:57 Луганская область осталась без украинского телевидения
У Зеленского извинились за некорректные высказывания в сериале "Слуга народа"
Создатели сериала «Слуга народа 3» и студии «Квартал 95» извинились перед зрителями за упоминание слов «олигофрены», «дауны», «дебилы». Об этом говорится на Facebook-странице сериала.
«Хотим объяснить ситуацию, которую искусственно раскачивают наши политические оппоненты. Упоминание слов „олигофрены“, „дауны“, „дебилы“ в сериале „Слуга народа 3“ звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло», — пояснили авторы.
В то же время, представители студии отмечают, что «ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких».
«Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова „олигофрен“, „даун“, „дебил“ используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятие людей с особыми потребностями», — говорится в сообщении.
Как писали «ФАКТЫ», 5 апреля первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна и с людьми с особыми потребностями и с другой сексуальной ориентацией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...