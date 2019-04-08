В Запорожье внедорожник сбил насмерть 7-летнего мальчика

Происшествия

В Запорожье внедорожник насмерть сбил 7-летнего ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Нацполиция Запорожской области.

«Возле дома на улице Игоря Сикорского женщина-водитель автомобиля BMW совершила наезд на малолетнего, который переходил дорогу в неустановленном месте. После этого транспортное средство выехало на обочину и врезалось в ограждение. От полученных телесных повреждений мальчик 2011 года рождения погиб на месте», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как писали «ФАКТЫ», 8 апреля на трассе Киев — Каменец-Подольский произошло ДТП в районе Хмельницкого. Пострадавших госпитализировали.

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