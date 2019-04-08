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ДТП с переворотом под Хмельницким: первое видео с места ЧП
На трассе Киев-Каменец-Подольский произошло ДТП в районе Хмельницкого. Видео с места происшествия опубликовали в Facebook-сообществе Киев Оперативный.
«Хмельницкая окружная, трасса Киев Камянец Подольский, женщина с буса вылетела, мужчину доставали минут 50, парень с другой машины только поцарапана рука. Все живы, но мужчину которого долго доставали, сказали, что возможно у него таз сломан, а у женщины, возможно, сломана шея, и сотресение», — говорится в сообщении к видео.
Как писали «ФАКТЫ», на днях резонансное ДТП случилось в Киеве на перекрестке бульвара Дружбы Народов и улицы Чешской. Автомобиль Porsche сбил Сhevrolet и чуть не влетел в подземный переход.
Сhevrolet двигался по бульвару в направлении автовокзала. Ему нужно было повернуть направо на Чешскую. Перед перекрестком машину ударил черный Porsche, а затем внедорожник въехал в стенку пешеходного перехода.
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