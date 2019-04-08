Здоровье

Бесплатная экспресс-диагностика в Киеве с 9 по 12 апреля: где можно пройти

В столичных пунктах социального проекта «Врач в вашем доме» за минувшую неделю побывали 1182 человека, а всего экспресс-диагностику за время действия проекта прошли более 70 тысяч киевлян. По данным департамента здравоохранения, во всех районах города открыты медпункты, где можно пройти бесплатное тестирование на неинфекционные болезни. Напомним, ранее врач рассказала, как бороться с аллергией на цветочную пыльцу и споры плесени.

При необходимости медики проконсультируют пациентов: укажут на причины отклонений от нормы, направят на дополнительные обследования, подскажут пути решения проблем. В том, что у многих людей не все благополучно со здоровьем, убеждают цифры. Так, на прошлой неделе у 777 горожан из числа обследованных обнаружили лишний вес, у 622 — повышенное давление, у 178 выявили высокий уровень глюкозы в крови, а у 306 — холестерина.

Кроме того, мультидисциплинарные бригады (в их составе семейные врачи, узкопрофильные специалисты) совершили 111 выездов к больным (немощным и социально незащищенным) на дом. Всего же на счету таких бригад 5517 выезда.

Киевляне смогут с 9 по 12 апреля попасть в пункты «Врач в вашем доме» (в основном они открыты с 11.00 до 14.00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

9−12 апреля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницький район

9 апреля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Заслонова, 22 (центр занятости);

10 апреля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

11 апреля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

12 апреля — улица Заслонова, 22 (центр занятости);

Днепровский район

9 апреля — 11:00—14:00 — улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), амбулатория № 2 — улица Двинская, 19, Миропольская, 1 (аптека № 77); - 10:00—13:00 — бульвар Перова, 15 (аптека № 79);

10 апреля — 11:00—14:00 — улицы Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени П.Г. Тычины), Двинская, 19 (амбулатория № 2), 14:00—16:00 — улицы Пожарского, 8а (жэо № 402);

11 апреля —— 11:00—14:00 — улица Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»);

12 апреля — 11:00—14:00 — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Пражская, 34а («Первая пекарня твоего города»);

Деснянский район

9 апреля— проспект Маяковского, 47;

10 апреля —— проспект Маяковского, 15, 10:00—14:00 — улица Шолом-Алейхема, 18, (аптека № 119);

11 апреля — проспект Маяковского, 73;

Оболонский район

9 апреля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

10 апреля — улица Маршала Тимошенко, 16, 1 этаж (центр оказания админуслуг);

11 апреля— улица Панча, 7б (центр занятости);

12 апреля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

9 апреля — улица Подвысоцкого, 4а;

10−12 апреля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

9 апреля — улица Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), проспект Свободы, 22 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 2);

10,11 апреля — улица Волошская, 47, каб. 113 (амбулатория № 2, 3), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

12 апреля — улица Мостицкая, 9, каб. 250, амбулатория семейной медицины № № 6, 7;

Святошинский район

10, 12 апреля — проспект Победы, 97, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

9 апреля — проспекты Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты), Комарова, 3 (Медгородок);

10 апреля — проспект Победы, 45 (аптека № 36), улица Липковского, 27/5 (аптека № 17);

11, 12 апреля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация), Комарова, 3 (Медгородок);

Шевченковский район (10.00—13.00)

9 апреля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

11 апреля — 9:00—12:00 — улица Политехническая, 25/29 (площадь возле студполиклиники), ЦПМСП № 1, 2, 3.

Напомним: в Киеве созданы коммунальные центры, оказывающие круглосуточную стоматологическую помощь: взрослым — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детям — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

Киевляне могут оценить работу врачей, зарегистрированных в системе Helsi.me. После визита к доктору в течение двух недель можно поставить ему оценку и оставить текстовый отклик. Так постепенно (после десятка и более отзывов) формируется рейтинг врача, что отражается на базе пациентов, подписавших декларации, а значит непосредственно влияет и на зарплату медика. В системе Helsi зарегистрировано более 1,5 миллиона киевлян и есть доступ к общим данным более двух тысяч врачей. Определиться с выбором своего врача и медучреждением теперь проще — на сайте Национальной службы здоровья заработала электронная карта, где содержится информация о каждом коммунальном медучреждении первичной медпомощи. На новую систему обслуживания пациентов перешли также 111 частных клиник и 103 ФОПа.

Ранее «ФАКТЫ» обнародовали апрельский график дежурств передвижного флюорографа в столичных районах.



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