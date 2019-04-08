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Происшествия

Позывной "Механ": вскрылись подробности гибели бойца ВСУ на Донбассе

21:54 8 апреля 2019 104
Николай Неживой
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский боец Николай Неживой (позывной «Механ») погиб от обстрелов с противотанкового ракетного комплекса. Об этом пишет Елена Любинецкая в Facebook.

«Николай Неживой. Друг Механ. В те посадки, куда он залезал вчера с сюрпризами, сегодня заходить не рисковал даже он сам. В любой момент готов вскочить в бэху и отработать хотя из-под носа у противника. Погиб сегодня от враждебного ПТРК. Война не закончена, война не остановлена, война продолжает быть войной…» — заявил он.

Неживой ушел на фронт в 2014 году. Сначала был добровольцев в батальоне «Айдар».

Как писали «ФАКТЫ», 8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще двое украинских защитников получили ранения. По данным штаба, с начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил. Под огонь российских оккупантов попали Опытное, Авдеевка и Каменка в Донецкой области. Противник применил противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы.

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