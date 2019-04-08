По Киеву разгуливает опасный преступник: полиция объявила розыск (фото)

Происшествия

В Киеве объявили в розыск мужчину, подозреваемого в совершении серии тяжких преступлений. Об этом сообщает Национальная полиция Киева.

«Внимание! Помогите разыскать мужчину! Лицо, изображенное на фото, подозревается в совершении серии тяжких преступлений. На розыск мужчины ориентирован весь личный состав полиции Киева и патрульной полиции. Если вы имеете информацию относительно его места нахождения, не пытайтесь самостоятельно его задержать, зато немедленно сообщите эту информацию», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители просят любую информацию о злоумышленнике сообщать по номерам телефона 102 или 278−36−83.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве полиция задержала банду домушников. Злоумышленники с помощью отмычек попали в квартиру, откуда похитили электроинструменты. Однако неподалеку от места преступления их задержали сотрудники уголовного розыска.

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