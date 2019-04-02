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Происшествия

В Киеве с поличным задержали банду домушников (фото, видео)

16:23 2 апреля 2019 12
полицейский и задержанный
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полиция задержала группу воров, специализирующихся на квартирных кражах. Ранее в Дарницком районе столицы задержали ловких воров-«барсеточников».

Как сообщили в Нацполиции, оперативники столичного главка совместно с сотрудниками уголовного розыска Днепровского управления полиции задержали двух мужчин за квартирную кражу на проспекте Оболонском.

По данным полиции, злоумышленники с помощью отмычек попали в квартиру, откуда похитили электроинструменты. Однако неподалеку от места преступления их задержали сотрудники уголовного розыска.

«Установлено, что мужчины действовали по четкой схеме: оба открывали квартиру, потом один заходил в дом, собирал в сумку ценные вещи, а другой караулил на улице и наблюдал за окружающей обстановкой. Во время поверхностного осмотра полиция изъяла у них набор отмычек и похищенные вещи», — сообщили в полиции.

Домушниками оказались киевляне, 1974 и 1979 рождения, ранее судимые за аналогичные преступления. В настоящее время мужчины имеют статус подсудимых в Полтавской области за кражи из квартир.

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Кроме того, полиция проверяет информацию о причастности злоумышленников к совершению других преступлений на территории района и города.

Напомним, в Киеве ищут юных воров, крадущих велосипеды, и группу мужчин, ворующую дорогие духи в торговых центрах.

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