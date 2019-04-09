Умер известный американский актер, сыгравший почти в 200 фильмах

Шоу-бизнес

В воскресенье, 7 апреля, в Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет скончался популярный голливудский актер Сеймур Кассел. Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Кассел за свою долгую карьеру сыграл почти в 200 фильмах и считался одним из лучших актеров второго плана.

Сеймур Кассел родился 22 января 1935 года в Детройте, штат Мичиган. Его отец был владельцем ночного клуба, а мать выступала в этом заведении. В кино Сеймур попал благодаря своему другу, режиссеру Джону Кассаветису. Тот снял Кассела в эпизодической роли в фильме «Тени» в 1958 году. Имя дебютанта даже не было указано в титрах.

Однако эта роль стала путевкой в Голливуд на всю оставшуюся жизнь. Кассаветис продолжал снимать Кассела практически во всех своих картинах. За роль в фильме «Лица» (1968 год) Сеймур был номинирован на «Оскар» как лучший актер второго плана и получил премию Национального общества кинокритиков США.

Наибольшей популярностью пользовались следующие картины с участием Кассела: «Убийство китайского букмекера», «Последний магнат», «Конвой», «Бестселлер», «Дик Трейси», «Непристойное предложение».

Кассел женился на Элизабет Диринг в 1964 году. Она родила двоих детей. В 1983 году супруги развелись. Знаменитый рок-музыкант Слэш (группа Guns N' Roses) утверждает, что это прозвище придумал ему Сеймур Кассел. Сол Хадсон (настоящее имя гитариста) в детстве дружил с сыном актера и часто бывал у них дома. «Я никогда не сидел на месте, постоянно ерзал, тынялся из угла в угол. И Сеймур прозвал меня Слэшом», — вспоминал музыкант.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти двух актрис, сыгравших в фильме «Голдфингер» о Джеймсе Бонде. Надя Регин умерла в возрасте 87 лет. Тане Малле было 77 лет.

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