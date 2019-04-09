В Харькове вандалы забросали мусором памятник воинам УПА (фото)

Происшествия

В Харькове неизвестные надругались над памятником воинам Украинской повстанческой армии. Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

«Неизвестные забросали памятник в парке „Молодежном“ строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором», — говорится в сообщении полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.

Отметим, что это уже не первый случай надругательства над этим памятником. Как писали «ФАКТЫ», в августе 2018 года средь бела дня памятник облили красной краской.

Памятник неоднократно страдал от вандалов — в конце 2006 года его снесли, а в декабре 2014 года — взорвали. А в июне 2018 года СБУ задержала харьковчанку, которая пыталась дистанционно привести в действие самодельное взрывное устройство, установленное у мемориала.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter