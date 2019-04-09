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Футбольный судья сделал коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем (видео)
Перед началом поединка четвертого румынского дивизиона между командами «Орадя» и «Диосиг» ассистент рефери Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также работала на игре в качестве лайнсмена, сообщает bihon.ro.
«Ты выйдешь за меня замуж?» — спросил судья под аплодисменты зрителей и игроков обеих команд, предложив Гьорги обручальное кольцо. «Да, от всего сердца», — ответила девушка, не сдержав слез.
Как отмечает издание, 22-летний Мариуш и 21-летняя Гьорги вместе почти три года, и это был не первый случай, когда они работали вместе на поединке.
«Мы познакомились во время одного из матчей. Она девять лет занималась легкой атлетикой, и я попросил ее помочь мне в разработке программы беговых тренировок. С тех пор мы неразлучны», — рассказал Мариуш Матица.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Англии, потерявший в 2015-м из-за рака жену, объявил о помолвке.
Фото bihon. ro
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