9 апреля 2019

В это трудно поверить, но это действительно так. Сегодня в моей ежедневной рубрике «Фигурка дня» — ровно 700-я публикация! 700 дней подряд (без единого пропуска) я знакомлю вас, друзья мои, с экспонатами, собранными за многие годы путешествий по миру в нашей фарфоровой коллекции.

В этих 700 публикациях было рассказано 700 историй, так или иначе связанных с фарфором. А вот самих произведений было представлено куда больше, чем 700. Думаю, что около 800. Потому что среди них были, например, состоящие из 14 отдельных фигурок старинные музыканты, созданные на знаменитой венской мануфактуре. Были десятки уникальных композиций, достигающих от метра до почти двух метров в длину (как, например, легендарная «Царица Нила») и от метра до почти двух метров в высоту (как, например, старинная ваза всемирно известной японской мануфактуры Сацума). Вы спросите: зачем я это делаю? Зачем я трачу столько драгоценного времени, ежедневно рассказывая о всякой ерунде из своей и не только своей жизни, иллюстрируя эти рассказы какими-то там фигурками из фарфора? Отвечу: ну, уж точно не для того, чтобы похвастаться или, тем более, вызвать у кого-нибудь зависть. Вот этого мне определенно не надо.

Делаю для того, чтобы разделить со знакомыми и незнакомыми читателями моих историй радость созерцания красоты бессмертного искусства, порождающего множество других её производных — красоты душевной, красоты общения, красоты сострадания и любви… Кому-то может показаться, что это слишком громко звучит? Да бросьте. Не громче, чем постоянно окружающий нас шум хамства, ненависти, зависти, недоброжелательства и нетерпимости, который в меру своих ограниченных сил я пытаюсь если не перекричать, то хотя бы слегка приглушить. Я верю, знаю и чувствую, что это удаётся делать. Несмотря ни на что…

На днях в Великобритании отмечали День матери. И 4-летняя Элла Леннон, проживающая в маленьком городке Килманрок, написала поздравительную открытку своей мамочке Дженнифер, умершей от рака мозга в декабре прошлого года. В тексте было всего не кольцо слов — «Ты одна на миНЬон, мамочка». Девочка написала письмо с ошибкой, перепутав слово «миллион» с именем персонажа своего любимого мультика «Гадкий я».

Малышка аккуратно вывела адрес — «На небеса». И тут же дописала: «Счастливого Дня матери. Я люблю тебя. Элла». Через несколько дней ребёнок получил открытку, на которой в качестве обратного адреса было указано — «Ангельские ворота номер один. На облаках. Небеса. От мамы». В коротком письме говорилось о том, что мама очень любит свою Эллу, гордится ею и верит, что она вырастет умной и очень доброй девочкой. И пообещала постоянно с небес следить за её успехами.

Точно так же, как ненависть порождает ненависть, так и доброта порождает доброту. Две работницы местного почтового отделения, прочитав отправленную «в никуда» открытку маленькой Эллы, сделали то, на что способны только прекрасные и душевные люди. Это они прислали ей ответ от мамы. Это они сделали добро, оценить величие которого просто невозможно. И им наверняка за это воздастся тем же.

Вот в чем мне видится смысл моих «фарфоровых историй». В какой-то мере, конечно.

А всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И всем вам, друзья мои, хорошего дня.