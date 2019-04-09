Ребенок заблокировал iPad отца почти на 49 лет (фото)

Мир

Американский журналист Эван Оснос пожаловался в соцсети Twitter на своего трехлетнего сына. Ребенок, в распоряжении которого Оснос оставил свой Apple iPad, попробовал угадать пароль к гаждету. После многочисленных безуспешных попыток на экране появилось сообщение о том, что доступ к устройству запрещен. «Попытайтесь еще раз через 25 536 442 минуты», — было написано на дисплее. То есть, мальчику удалось заблокировать планшет отца почти на 49 лет.

Как пишет издание Daily Star, Оснос обратился к пользователям сети за советом — что делать в такой ситуации. «Хм, это похоже на фейк, но так, увы выглядит сегодня наш iPad, после того как его (многократно) пытался разблокировать трехлетний ребенок. Есть идеи?» — написал он.

Кто-то рекомендовал мужчине переустановить систему или восстановить данные из резервной копии. Кто-то советовал подарить iPad сыну на его 52-летие. Был также совет «полететь в космос к черной дыре, оставив планшет дома». Благодаря теории относительности, достаточно будет подождать там пару секунд, чтобы на Земле прошло 48 лет.

Аналогичный случай произошел в Китае. Там ребенок таким же образом заблокировал iPhone мамы на 47 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что семилетний мальчик купил в интернете за 10 тысяч долларов игрушечную фигурку по кредитке матери.

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