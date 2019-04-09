Политика

Нардеп Барна устроил потасовку с одним из членов штаба Зеленского: в сеть попало видео

Народный депутат от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Святославом Юрашем в коридорах телеканала ZIK — дошло даже до рукоприкладства.

Так, Юраш был гостем программы «Игра с огнем» с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского по коридору телеканала отправился в гримерку, однако его встретил народный депутат Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально посетил телеканал, услышав из телеэкрана заявления представителя Зеленского.

Конфликт между нардепом Барной и Юрашем попал на камеру видеонаблюдения. Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил представителя Зеленского за горло и несколько раз пнул, порвав рубашку.

В конфликт вмешалась охрана телеканала, которые сначала разняли их, а затем вывели нардепа из помещения.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый раз, когда депутат Барна оказывается участником публичной потасовки. Так, в декабре очередное вечернее политическое телешоу закончилось дракой между народными депутатами Юрием Левченко и Олегом Барной.

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