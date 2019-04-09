Жестко тусила: MARUV рассказала о бурной молодости и муже-романтике

Шоу-бизнес

Победительница Национального отбора на «Евровидение» певица MARUV, которая на днях выпустила кровавый клип на хит «Siren Song», в очередном интервью поделилась подробностями личной жизни.

Певица рассказала, что с детства была не такой, как все дети. Всегда хотела выделиться, сама себе отрезала челку, уже с первого класса пользовалась косметикой и даже в школу тайком подкрашивала губы и ресницы.

«Мне всегда нравились культмассовые действия, я была очень энергичным ребенком. Любила одеться не как все, сама себе отрезала челку. Дети не совсем это понимали, учителя хотели, чтобы девочки были более спокойными, выглядели более канонично. А я любила эксперименты, постоянно что-то придумывала, одевалась не так, как все, вечно у мамы таскала косметику с класса первого или второго, пыталась краситься в школу — губки, глазки», — рассказала Анна Корсун Сегодня.Lifestyle.

В студенческие годы Анна вела бурную жизнь. Она часто проводила время в ночных клубах, устраивали громкие вечеринки в общежитии. Это время она называет настоящей школой жизни.

«Несколько раз в неделю — это был клуб или тусовка на этаже. Я еще жила в общежитии коридорного типа, когда в конце коридора общие кухня, туалет и все там тусовались. На факультете у нас девочек было мало, куча пацанов. Конечно, разносили общежитие нормально», — призналась певица.

В то бурное время, когда Анна уже подрабатывала в стриптиз клубе певицей, она познакомилась с будущим мужем Александром, который в последствии стал ее продюсером. Вместе они строят семью и общий бизнес. Как говорит Анна, находится круглосуточно вместе очень непросто. Иногда возникают ссоры и недопонимание. Но пара не брезгует ходить к психологу и не накапливает проблемы.

Анна призналась, что в отношениях Александр — большой романтик.

«У меня муж, наверное, самые внимательный и заботливый человек в мире. Он лучше всех знает, что я люблю и что мне нравится. И поднять мне настроение может только мой муж», — рассказала Анна в интервью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV выступила в Москве на юбилее запрещенного в Украине российского продюсера Иосифа Пригожина.

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