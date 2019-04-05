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Кровавая премьера: MARUV выпустила провокационный клип Siren Song (видео)
Популярная украинская певица MARUV, выступившая недавно в Москве на юбилее запрещенного в Украине продюсера Исифа Пригожина, представила кровавый клип на песню «SirenSong». С этой композицией певица победила в Национальном отборе на «Евровидение», однако отказалась ехать на конкурс.
«В клипе мне хотелось по-новому раскрыть историю о сиренах — сделать их более современными. Если такие создания все же существуют, то как бы они выглядели в наши дни? Мы создали современную сказку об этих мифических существах, и я надеюсь, что зрителю понравится наша интерпретация», — рассказала о новой работе MARUV.
Напомним, перед выходом клипа в сети запустили челлендж #BANG, в рамках которого фаны могли представить свои версии вирусного танца под песню MARUV. В своих соцсетях танец на него выложили Иван Дорн, Антон Савлепов (АГОНЬ, ex-QuestPistols), группа ViuViu, Ида Галич, Саймон (NRJ) и многие другие.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV стала триумфатором музыкальной премии «YUNA-2019», получив сразу 4 статуэтки: «Открытие года», «Лучший дуэт», «Лучшая песня на иностранном языке», «Лучший электронный хит».
Также свой совместный клип «Безодня» выпустили певица Тина Кароль и группа «Бумбокс».
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