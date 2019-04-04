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MARUV выступила в Москве на юбилее запрещенного в Украине продюсера (видео)
Победительница Национального отбора на «Евровидение» певица MARUV, которая отказалась ехать на конкурс из-за неподходящих для нее условий контракта, выступила на юбилее продюсера Иосифа Пригожина, которому запрещен въезд на территорию Украины. MARUV развлекала звездных гостей на его 50-летии.
Видео выступления украинской певицы опубликовала в Instagram жена продюсера, певица Валерия, которой также запрещен въезд на территорию нашей страны. На празднике в Москве приглашенная артистка исполнила хит Drunk Groove.
Поздравить именинника в московском Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park пришли многие звезды шоу-бизнеса: Алсу, Яна Рудковская, Елена Перминова, Лолита, Юлия Ковальчук, Валерий и Виолетта Сюткины, Ольга Орлова, Лариса Долина, Андрей Григорьев-Аполлонов, Вячеслав и Лада Фетисовы, Алла Духова, Ирина Дубцова, Егор Крид и другие.
Напомним, после скандала с Национальным отбором на «Евровидение» Иосиф Пригожин поддержал MARUV и предложил ей представлять Россию на конкурсе в 2020 году. Однако певица ответила, что не собирается выступать от какой-либо страны. В этом году она собирается поддерживать на конкурсе представителя России Сергея Лазарева.
После скандала Анна Корсун, ставшая триумфатором национальной музыкальной премии YUNA, получив четыре награды, избегает журналистов. В апреле у нее запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что MARUV обокрали в аэропорту Борисполя.
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