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«Мариуполь» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 24-го тура премьер-лиги
В субботу, 13 апреля, в рамках 24-го тура чемпионата Украины будут сыграны три поединка в топ-шестерке.
«Динамо», вылетевшее из Кубка Украины, отправится в Мариуполь на принципиальный матч с командой Александра Бабича. Положение гостей серьезно осложняет тот факт, что на стадионе имени Владимира Бойко они не смогут рассчитывать сразу на пятерых (!) футболистов основного состава — дисквалифицированных Тамаша Кадара, Томаша Кендзеру, Николая Шапаренко, Виталия Буяльского и Дениса Гармаша.
Соего рода репетицией финала Кубка страны (если, конечно, «Шахтер» и «Заря» пройдут в полуфинале представителей первой лиги «Днепр-1» и «Ингулец») может стать поединок в Харькове между подопечными Паулу Фонсеки и Юрия Вернидуба. На первом этапе состязаний луганчане, напомним, на стадионе «Металлист» отобрали у горняков два очка (1:1).
На матч против «Александрии» самый «бразильский» клуб Украины «Львов» после отставки Юрия Бакалова выведет новый главный тренер.
Еще те противостояния предстоят и в турнире команд, оспаривающих места с 7-го по 12-е. Достаточно вспомнить, что именно «Аресенал-Киев» не пустил «Ворсклу» в топ-шестерку (под руководством нового тренера Виталия Косовского полтавчане проиграли две встречи с общим счетом — 0:6), отправляющийся в Одессу «Олимпик» не может победить в премьер-лиге 11(!) поединков подряд, а «Карпаты» наведаются в Чернигов после вылета из Кубка страны от команды первой лиги.
Чемпионат Украины. 24-й тур
13 апреля (суббота)
«Мариуполь» — «Динамо» 14:00 «Футбол 2»
«Шахтер» — «Заря» 17:00 «Футбол 2»
«Львов» — «Александрия» 19:30 «Футбол 2»
14 апреля (воскресенье)
«Десна» — «Карпаты» 14:00 «Футбол 1»
«Арсенал-Киев» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 1»
«Черноморец» — «Олимпик» 19:30 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье сумело вырвать победу у «Зари».
Фото ФК «Динамо»
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