Политика

В Москве громко смеются: Цимбалюк ответил Зеленскому про переговоры с Путиным

Украинский журналист, работающий в Москве, Роман Цимбалюк сомневается, что президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в Facebook.

«Потенциальный президент забыл поразмыслить на тему, а готов ли Путин вести с ним переговоры??? Мой прогноз: нет», — написал он.

По словам журналиста, дело здесь не в Зеленском, так как Кремль предложит вести так называемый прямой диалог с гауляйтерами Донбасса.

«В Москве громко смеются: у вас „гражданская война“, но ключ к миру у нас, в Кремле», — пишет Цимбалюк.

Также у него вызвало недоумение предложение Зеленского прекратить огонь.

«И что значит „прекращение огня“? Это значит, что Украина ведёт захватническую войну и ее надо прекратить?» — написал он.

Также Цимбалюк считает странным, что без пяти минут президент Украины не знает, что пенсии для жителей оккупированных территорий выплачиваются.

«Если он хочет выплачивать их на неподконтрольной территории без личного присутствия пенсионера, тогда об этом нужно сказать в слух», — написал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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