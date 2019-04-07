Политика

Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью ТРК «Украина» 7 апреля. Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем Зеленский напугал Путина.

По словам Зеленского, целью таких переговоров будет восстановление целостности Украины.

«Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал Зеленский.

Он также озвучил свои первоочередные шаги для прекращения войны на Донбассе. Первым шагом должно стать прекращение огня, а затем — возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий.

«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — сказал Зеленский.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил опасение, что Путин не воспримет Зеленского всерьез.

Напомним, в интервью ТРК «Украина» Петр Порошенко объяснил, почему, по его мнению, Верховный главнокомандующий не может иметь нарко- и алкогольной зависимости.

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