- 22:28 Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным
- 21:57 В России решили всерьез бороться с "ворами в законе": что это значит
- 21:39 Пьяный боевик "ЛНР" с оружием устроил переполох на детской площадке (видео 18+)
- 21:28 Пленный украинский моряк довел до истерики российского омбудсмена
- 21:09 Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков — Порошенко
- 20:55 Порошенко анонсировал серьезные кадровые перестановки в своей команде
- 20:54 Благовещение-2019: что это за праздник и как себя вести в этот день
- 20:34 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 20:25 Порошенко назначил Зеленскому встречу: названы дата и время
- 19:58 Целую африканскую страну отключили от электричества
Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах готов начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью ТРК «Украина» 7 апреля. Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем Зеленский напугал Путина.
По словам Зеленского, целью таких переговоров будет восстановление целостности Украины.
«Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал Зеленский.
Он также озвучил свои первоочередные шаги для прекращения войны на Донбассе. Первым шагом должно стать прекращение огня, а затем — возобновление выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий.
«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — сказал Зеленский.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил опасение, что Путин не воспримет Зеленского всерьез.
Напомним, в интервью ТРК «Украина» Петр Порошенко объяснил, почему, по его мнению, Верховный главнокомандующий не может иметь нарко- и алкогольной зависимости.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.