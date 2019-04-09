ЕС положительно оценивает усилия Украины по формированию Антикоррупционного суда

Украина

Европейская сторона положительно оценивает усилия Украины по формированию Высшего антикоррупционного суда, с соблюдением определенных временных рамок и в полном соответствии с украинским законодательством.

Об этом в понедельник, 8 апреля, в Брюсселе заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков, который находится в Бельгии с рабочим визитом в составе делегации украинских юристов, сообщает «Укринформ».

«Все мероприятия по проведению конкурса на должность судей Высшего антикоррупционного суда были осуществлены не только вовремя, но и в соответствии с нормами украинского действующего законодательства, прежде всего, с законом о Высшем антикоррупционном суде. Все было абсолютно прозрачно. Могу сказать, что мы получили много хороших комментариев от наших европейских коллег, в частности, от членов общественного совета международных экспертов, которые участвовали вместе с нами в этом конкурсе и оценивали, соответствуют ли кандидаты принципам добропорядочности и профессионализма», — сказал Козьяков.

Он отметил, что в этом контексте можно говорить даже об определенных рекордах, которые были установлены в Украине. На каждую судейскую должность приходилось по десять кандидатов. Международным экспертам были предоставлены практически все материалы, содержащиеся в досье кандидатов.

«Мы работали по 19 часов в сутки вместе, и мы сделали вовремя. Наши рекомендации были приняты 6 марта и переданы в Высший совет правосудия. Высший совет правосудия принял соответствующие решения и передал документ президенту Украины. Уверен, что в ближайшие дни президент издаст указы, и сразу суд может собираться вместе для решения других процедурных вещей, например, избрать председателя суда. Для этого вероятно, потребуется еще несколько недель, хотя закон для таких организационных мероприятий дает месяц», — сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Он напомнил, что всего было отобрано 38 судей Высшего антикоррупционного суда и апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

«У многих наших соседей с судебной властью происходит много вещей, которые трудно объяснить… В Украине при этом идет очень серьезное движение вперед. Эти вещи пока исключительно положительно комментируют наши европейские коллеги», — отметил Козьяков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финальном конкурсе в Верховный суд ВККСУ учла 78% выводов Общественного совета добродетели.

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