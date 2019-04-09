Поборовшая рак украинская певица вернулась в шоу-бизнес с новой песней (видео)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Евгения Власова, которая из-за болезни была вынуждена взять паузу и сосредоточиться на своем здоровье, вернулась в шоу-бизнес с премьерой. Поборовшая рак артистка в свой день рождения, 8 апреля, впервые после длительного перерыва представила новую песню на украинском языке «Відчуття». Эту композицию Евгения написала в соавторстве с Романом Непомнящим и Игорем Татаренко.

«Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!» — прокомментировала выпуск трека Власова.

Напомним, талантливая певица перенесла немало испытаний. Девять лет назад у Евгении обнаружили онкологию. После операции и химиотерапии Власова выкарабкалась и победила болезнь. Но в 2017 году она снова оказалась в критическом состоянии, возникли осложнения с кишечником. Певица пережила четыре сложные операции и прошла непростой путь восстановления. Сейчас она полна сил и творческих планов. Евгения призналась, что начинает новый этап в своей жизни. В сети она показала несколько снимков и рассказала, как работает над своей физической формой с тренером.

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