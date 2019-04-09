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Пьяный футболист «Челси» устроил ДТП в родном Манчестере (фото)
Полузащитник лондонского «Челси» Даниел Дринкуотер, не попавший в заявку команды на матч премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:0), поздно вечером 8 апреля устроил ДТП на проселочной дороге близ родного Манчестера и был арестован полицией, сообщает The Sun.
29-летний чемпион Англии в составе «Лестера», будучи выпившим, через несколько минут после отъезда с вечеринки в престижном баре Victors на своем Range Rover врезался в Skoda, которой управляла 30-летняя Эмма Браун. Оба водителя, а также спутница футболиста — 33-летняя адвокат Бет Мантел, получили незначительные травмы.
После прибытия полиции Даниел Дринкуотер, в активе которого три матча в футболке сборной Англии, был задержан за участие в ДТП и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре футболист был отпущен под залог и 13 мая предстанет перед судом.
Кстати, до своего дома стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов (1,85 млн евро) футболист не дотянул всего 10 километров.
*Дэниел Дринкуотер
*Спутница футболиста — 33-летняя адвокат Бет Мантел
В нынешнем сезоне Дринкуотер, за которого в 2017-м «Челси» заплатил «Лестеру» 36 млн фунтов стерлингов (почти 42 млн евро), не провел ни одного матча в чемпионате Англии, лишь один раз попав в заявку на игру.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известный футболист врезался в авто с беременной пассажиркой.
Фото ФК «Челси», Crystal Pix, Facebook
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