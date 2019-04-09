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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк впервые показала свои фото в больнице после инсульта
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк, которая недавно рассказала, что едва не умерла от инсульта и перенесла две операции на мозге, впервые показала свои сделанные в больнице фотографии.
32-летняя британская актриса продемонстрировала снимки в эфире телепрограммы Sunday Morning на американском канале CBS. Они были сделаны в 2011 году — спустя несколько часов после первой операции. Вторую аневризму актрису перенесла два года спустя. Тогда хирургическое вмешательство сопровождалась серьезными осложнениями: потребовалась срочная трепанация черепа. Эмилия выжила чудом.
«В первый раз мне было трудно. Во второй было еще труднее сохранять оптимизм… У меня было очень… подавленное настроение. Это мягко говоря… Когда часть мозга находится без кровообращения больше одной минуты, она умирает. Врачи смотрели на мой мозг и предполагали, какая из его функций пострадает: концентрация внимания, периферийное зрение. Я долго боялась, что это повлияет на мою способность играть. Это была настоящая паранойя» — вспоминала Эмилия. Она также, смеясь, добавила, что в итоге в ее мозге, видимо, отмерла часть, отвечающая за выбор мужчин.
Исполнительница роли Матери драконов Дейенерис Таргариен также рассказала, что прийти в себя после болезни ей очень помогла работа. На съемочной площадке ей просто некогда было задумываться о собственной смертности.
Интервью с Эмилией Кларк и подробности ее болезни читайте в новом выпуске газеты «ФАКТЫ» от 11 апреля и на сайте — в ближайшие дни.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».