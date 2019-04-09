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Король Ночи из "Игры престолов" приедет в Киев (фото)
Популярный британо-американский актер Ричард Брейк, исполнивший роль Короля Ночи в культовом телесериале «Игра престолов», собирается в Киев. 54-летний Брейк, известный также по фильмам «Бэтмен: Начало», «Черная орхидея», «Тор: Царство тьмы», «Ганнибал: Восхождение», проведет в столице Украины 1 и 2 июня. Он станет специальным гостем тематического фестиваля Kyiv Comic Con, где пообщается с поклонниками сериала и раздаст автографы желающим.
Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.
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