Новая холодная война: в России озвучили прогноз по масштабному столкновению войск Путина с НАТО

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НАТО не будет затевать третью мировую войну с Россией из-за права прохода украинских кораблей Керченским проливом. Об этом написал военный обозреватель Александр Гольц в своей колонке на «Эхо Москвы».
«Натовский генсек Иенс Столтенберг счел нужным уточнить, что поддержка Украины и Грузии сведется к помощи в сфере боевой подготовки ВМС и морских пограничников. НАТО явно не собирается затевать третью мировую войну из-за права прохода украинских кораблей Керченским проливом», — написал он.
По его словам, после агрессии России по отношению к украинским кораблям вблизи Керченского пролива НАТО приняла лишь символические меры в поддержку Украины и Грузии.
«Министры иностранных дел (стран НАТО. — Авт.) приняли некий пакет мер, которые должны „повысить осведомленность НАТО о ситуации в Черноморском регионе и поддержку стран-партнеров Украины и Грузии“, то есть усилить авиационную разведку», — написал он.
В то же время, по словам Гольца, последние события свидетельствуют, что Россия и страны Запада вступили в состояние Холодной войны.
«Вся история с новым пакетом мер НАТО по „сдерживанию“ в Черном море, готовность Москвы тут же перевести туманные угрозы Брюсселя в сценарии прямого военного столкновения в очередной раз подтверждает, что стороны вступили в новую холодную войну», — уверен эксперт.
По его словам, столкновение России и НАТО «может стать результатом не осознанного решения, а постоянного повышения ставок в противостоянии».
«После 2014 года натовские корабли стали регулярно демонстрировать флаг вблизи Крыма. Теперь скорее всего они будут находиться там практически постоянно. Захват украинских кораблей в ноябре не был заранее подготовленной операцией. У российских пограничников и их начальников очевидно сдали нервы. И нет никакой гарантии, что этого не случится снова», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», после захвата Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива в конце 2018 года на Западе заговорили о возможной помощи Киеву со стороны НАТО для ответа на агрессию РФ в Черном море.
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