Украина

Стало известно, как Украина может мощно ответить на агрессию России в Черном море

Сразу после захвата Россией украинских моряков вблизи Керченского пролива в конце 2018 года на Западе заговорили о возможной помощи Киеву со стороны НАТО для ответа на агрессию РФ в Черном море.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал эксперт-международник Евгений Ярошенко.

«Согласно договору между Россией и Украиной, подписанному в 2003 году, сразу же после того, как россияне пытались захватить Тузлу, Азовское море является внутренним морем двух стран. Присутствие иностранных военных кораблей в Азове возможно лишь с согласия обеих сторон — украинской и российской. Очень сомнительно, что Кремль согласится на то, чтобы по Азовскому морю курсировали, скажем, американские военные корабли», — говорит эксперт.

По словам Ярошенко, согласно существующим договоренностям, флот стран черноморского бассейна может находиться в акватории Черного моря в неограниченном количестве.

«Корабли других стран, общим тоннажем не более 30 тысяч тонн могут находиться в Черном море не более 21 суток. То есть, скажем так, укреплять береговую охрану в районе Одессы, Херсона и Николаева могут в первую очередь военные корабли таких стран НАТО, как Румыния, Болгария и Турция. Американцы или канадцы будут постоянно меняться по истечении трехнедельного пребывания у наших берегов», — объяснил механизм Евгений Ярошенко.

Ранее генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал, как НАТО поможет украинским кораблям пройти через Керченский пролив.

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