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Остались только череп и штаны: браконьера затоптал слон и съели львы (фото)
В Национальном парке Крюгера в ЮАР одного из группы браконьеров, собиравшихся поохотиться на носорогов, насмерть затоптал разъяренный слон. Перепуганные приятели мужчины связались с его родственниками, по просьбе которых рейнджеры парка отправились на поиски тела. Но все, что им удалось найти — это окровавленный череп и штаны. Как выяснилось, за это время браконьера успело съесть семейство львов.
Как сообщает Daily Star, исполнительный директор заповедника Гленн Филлипс подчеркнул, что охота в заповеднике не только незаконна, но и опасна. «Это очень грустно — видеть дочерей покойного скорбящими из-за потери отца. Да еще учитывая то, как мало от него осталось», — сказал он.
Четверо приятелей погибшего, у которых изъяли оружие, арестованы. Им предстоит ответить в суде. Рог носорога дорого ценится и идет на черном рынке по цене от 15 до 50 тысяч долларов за килограмм.
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