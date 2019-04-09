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Футбольный матч в Бразилии завершился массовым побоищем (видео)
Грандиозной дракой «стенка на стенку» завершился в Бразилии ответный матч полуфинальной стадии чемпионата Гояно, в котором «Атлетико Гойаниенсе» принимал «Вила Нова».
В первом поединке победителя определить не удалось (1:1), а во втором с минимальным преимуществом благодаря голу, забитому на 75-й минуте, вели в счете хозяева. Шло уже компенсированное время, и разочарованные поражением футболисты «Вила Новы» спровоцировали грандиозную драку, в которую были вовлечены футболисты обеих команд, а также официальные лица.
В итоге, сильные повреждения получил клубный фотограф «Атлетико Гойаниенсе», который покинул стадион лишь в карете скорой помощи.
Сразу же после того, как драчунов удалось успокоить, арбитр дал финальный свисток. «Атлетико Гойаниенсе» пробился в финал, где сразится за победу в чемпионате Гояно с «Гоясом». Первый матч пройдет на поле «Атлетико» 14 апреля, ответный — 21 апреля в Гоянии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Англии болельщик прямо на поле ударил футболиста в челюсть.
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