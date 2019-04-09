Соратник Коломойского курирует штаб Зеленского, – СМИ

Политика

Штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского фактически руководит Игорь Коломойский через доверенное лицо — Андрея Богдана. Такое предположение содержится в расследовании журналистов проекта «Наші гроші».

В частности, журналисты установили, что адвокат и давний соратник бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан курирует работу штаба Владимира Зеленского. Не показного — с пинг-понгом и баром — а настоящего, работающего без вывески и тщательно охраняемого.

Как сообщили «Наші гроші», с начала 2019 года Богдан ежемесячно летал в Израиль, где сейчас живет Коломойский. До этого Богдан регулярно летал в Женеву, где олигарх проживал ранее.

«Скорее всего, Богдан летал именно к нему. Коломойский переехал в Тель-Авив в конце прошлого года, до того жил в Женеве. И именно в Женеву Богдан 20 раз летал в 2018 году», — указывают журналисты проекта «Наші гроші». По их данным, в Израиль летал и сам Зеленский со своей командой.

«Роль Богдана в решении вопросов для Коломойского значительная, в частности, он специалист по разрешению уголовных производств олигарха. Сейчас важно, что этот человек сидит в штабе Зеленского. И настоящие проблемы начинаются тогда, когда спросить у штаба Зеленского, что там Богдан делает», — говорится в программе.

При этом в штабе Зеленского признают, что Андрей Богдан у них бывает, но исключительно «на правах старого друга».

«Он участвует как старый друг Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем», — рассказал журналистам проекта политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.

Также журналисты проекта сообщили о том, что Богдан на днях встречался с директором НАБУ Артемом Сытником. «Наші гроші» предполагают, что таким образом Коломойский через доверенного юриста может уже «наводит мосты» с антикоррупционными органами, чтобы закрыть все открытые против него и его компаний дела и спокойно вернуться в страну в случае победы Зеленского на выборах.

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