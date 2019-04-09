- 15:46 Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов
- 15:38 Причастен к убийству и торговле оружием: кто такой Игорь Пирожок из «Правого сектора», которого задержала ФСБ
- 15:32 Тренер Месси серьезно пострадал в ДТП на Мальорке
- 15:28 В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина
- 15:24 Под Винницей ребенок погиб на детской площадке на глазах у матери: подробности трагедии
- 15:24 В электричке под Киевом изнасиловали 14-летнюю девочку
- 15:22 Забравшийся в электрощитовую подросток чудом выжил, но обесточил пол-Запорожья
- 15:15 "Укрзалізниця" снова увеличила число поездов на праздники: направления и даты
- 15:04 В России заявили о задержании члена "Правого сектора": что известно на данный момент
- 15:02 В метро Киева из-за драки пассажиров задержали поезда
Соратник Коломойского курирует штаб Зеленского, – СМИ
Штабом кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского фактически руководит Игорь Коломойский через доверенное лицо — Андрея Богдана. Такое предположение содержится в расследовании журналистов проекта «Наші гроші».
В частности, журналисты установили, что адвокат и давний соратник бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан курирует работу штаба Владимира Зеленского. Не показного — с пинг-понгом и баром — а настоящего, работающего без вывески и тщательно охраняемого.
Как сообщили «Наші гроші», с начала 2019 года Богдан ежемесячно летал в Израиль, где сейчас живет Коломойский. До этого Богдан регулярно летал в Женеву, где олигарх проживал ранее.
«Скорее всего, Богдан летал именно к нему. Коломойский переехал в Тель-Авив в конце прошлого года, до того жил в Женеве. И именно в Женеву Богдан 20 раз летал в 2018 году», — указывают журналисты проекта «Наші гроші». По их данным, в Израиль летал и сам Зеленский со своей командой.
«Роль Богдана в решении вопросов для Коломойского значительная, в частности, он специалист по разрешению уголовных производств олигарха. Сейчас важно, что этот человек сидит в штабе Зеленского. И настоящие проблемы начинаются тогда, когда спросить у штаба Зеленского, что там Богдан делает», — говорится в программе.
При этом в штабе Зеленского признают, что Андрей Богдан у них бывает, но исключительно «на правах старого друга».
«Он участвует как старый друг Владимира Зеленского. Находится в нормальных отношениях с Владимиром Александровичем», — рассказал журналистам проекта политтехнолог штаба Дмитрий Разумков.
Также журналисты проекта сообщили о том, что Богдан на днях встречался с директором НАБУ Артемом Сытником. «Наші гроші» предполагают, что таким образом Коломойский через доверенного юриста может уже «наводит мосты» с антикоррупционными органами, чтобы закрыть все открытые против него и его компаний дела и спокойно вернуться в страну в случае победы Зеленского на выборах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!