Общество

В Киеве до середины мая частично перекрыли проспект Палладина

С 9 апреля до середины мая в Киеве частично перекрыли проспект Академика Палладина. В связи с дорожными работами движение закрыто по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги. Транспорт может двигаться только по встречному направлению. Водителей просят продумывать маршрут заранее.

На большинстве мостов в Киеве в час пик машины стоят в заторах. Напомним, что в апреле из-за ремонтов перекрыли ряд улиц и мостов. Только 9 апреля (до 17:00) на эстакаде Южного моста (выезд по Столичному шоссе в направлении проспекта Бажана) частично ограничено движение в связи с ремонтом дорожного покрытия. Напомним, на Южном мосту в с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе движение ограничено до 23:00 28 апреля.

«Киевавтодор» просит киевлян в круглосуточном режиме сообщать в диспетчерскую о случаях повреждения дорожного покрытия по телефону 284−74−19.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с дорожными работами частично затруднен проезд на ряде путепроводов.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter