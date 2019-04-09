Происшествия

Разбивали окна поездов и железнодорожные светофоры: под Киевом поймали дерзких подростков-хулиганов (фото)

Под Киевом полиция задержала компанию подростков. Школьники развлекались на железной дороге и вполне могли спровоцировать масштабную аварию.

Ради забавы юные хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути, оставляли на рельсах посторонние предметы, разбивали камнями маневровые светофоры. Также дерзкая компания не оставила без внимания проезжающие мимо поезда: в окна вагонов летели камни, могли пострадать пассажиры.

Хулиганов удалось задержать, благодаря звонку на спецлинию 102. Полиции поступил сигнал, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде Киев — Мироновка на станции «Триполье». Работники военизированной охраны железной дороги «на горячем» успели задержать несовершеннолетнюю девушку, а она уже рассказала о проделках своих приятелей. В итоге были задержаны трое юношей 12, 16 и 17 лет и двое 15-летних девушек. Установлено, что окна в поезде разбили двое старших ребят — жители села Триполье.

Доказана причастность компании к 18 опасным инцидентам на железной дороге. Открыто уголовное производство о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее полиции удалось вычислить вандалов, устроивших погром в электричке под Киевом. Подростки забросали проезжающий поезд камнями.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter