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Известный украинский финансист и блогер Сергей Фурса, ранее сравнивший голосование на выборах президента за Зеленского с игрой в казино на все деньги, на этот раз рассуждает в соцсети о том, почему люди готовы отдать свой голос за шоумена, не обращая внимания на его вопиющую некомпетентность и тот фарс, в который он превращает политику в Украине. По мнению блогера, в случае победы Зеленского никаких реальных изменений в стране не произойдет.

«Зеленский — прививка от перемен

Почему многие люди готовы голосовать за Зеленского, даже несмотря на его вопиющую некомпетентность и тот фарс, в который он превращает политику в Украине? Прежде всего голосуют против Порошенко, желая Перемен. Людей понять можно. Несмотря на очевидный прогресс в реформах, коррупция остается на высоком уровне. Политическая система мало изменилась, да и трудно было ожидать большего. В основном у власти остались люди, которые были частью ее и до Майдана. И против природы не попрешь. В том числе против природы президента. И люди устали от этого. От вранья Кононенко, от прокуроров и СБУшников. И снова от вранья. И это логично. Глупость и ложь бесят многих, даже несмотря на то, что в стране растет экономика, доходы населения и МВФ с ЕС на каждом шагу твердят, что за последние пару лет было сделано больше, чем за 20 предыдущих. Люди эмоционально хотят перемен, требуют их. И даже не особо задумываясь, что будет потом.

Чувствуют ли элиты этот запрос общества? Безусловно. Является ли он для них риском? Конечно. Причем не личным риском, а риском потери кормовой базы. Которая под давлением кредиторов и так оскудела. И если революцию нельзя победить, то значит, надо ее возглавить. Старый добрый принцип. И они возглавляют революцию, предлагая Украине имитацию перемен, мультяшного персонажа, который живет только в инстаграмме и ютюбе и которого просто физически не встретишь в жизни. Бросают эту кость людям. С правильными лозунгами. С технологичной программой. Отвечающей самым искренним запросам общества. Берите и пользуйтесь. И только после выборов окажется, что вокруг него не новые лица, а часть старой элиты. Которую народ, по идее, тоже должен ненавидеть. Министр МВД, беглый олигарх, которого ищет ФБР, еще парочку олигархов, которые уже услышали от кандидата, что все будет хорошо, бывшие регионалы, народные депутаты, уже готовые признаться, что «с детства за Зеленского». Это те же люди, что и окружение Порошенко, только вид сбоку. А некоторые в принципе те же. Только в руках у них будет некомпетентный человек, что позволяет лепить из него как из глины все, что угодно, и при этом, не бояться последствий, ведь во всем обвинят именно его. И да, никакой борьбы с коррупцией — потому что трудно бороться с коррупцией под ее руководством, а между высотомерами Свинарчука младшего и рюкзаками Авакова нет никакой разницы.

Так вот, выбор Зеленского сейчас — этот тот же выбор Порошенко после Майдана. Когда под запрос общества попал человек из старой системы, который логично не хотел ничего менять. И только давление Запада заставляет Украину шаг за шагом реализовывать реформы. И главный вопрос сейчас, будет ли давление при Зеленском эффективно. Давление на коллективного Зеленского, лицом которого будет известный украинский комик.

Зеленский — это выпуск пара. И все. Профанация перемен. Актер, играющий то, что его просят играть. Демократия позволяет таким образом нивелировать общественный негатив. Элиты, те самые коррумпированные чиновники и олигархи, как бы говорят обществу. Смотрите, вы хотели перемен. Получите перемены. Радикальные перемены. А потом, когда, с одной стороны, некомпетентность Зеленского и жадность Коломойского приведут к кризису (прощай МВФ, а значит, прощай и курс гривны), а с другой — никаких реальных изменений не произойдет, общество охотно выберет модель «стабильности в болоте». Попросит сильной руки и крепкого хозяйственника.

И если вы действительно сильно и искренне хотите перемен, вам нельзя голосовать за Зеленского. Его выбор — это не выбор перемен, это иллюзия их возможности. Сладкая иллюзия.

В итоге шансов для реальных изменений уже не будет. Вообще. Потому что Зеленский — это прививка от изменений. Вы попробовали, получили. Больше не хотите. И шанс на изменения будет утерян. Люди, которые их требовали, окажутся разочарованными. Их будут называть романтиками, которые погубили экономику Украины. Запрос общества уйдет. Уже нельзя будет публично требовать перемен и не получить за это порцию негатива. А это мечта любого украинского коррупционера. И того, кто будет в команде Зеленского. И того, кто вроде бы проиграет сейчас. Потому что коррупционер с коррупционером в Украине всегда договорятся. Кто-то заберет у кого-то долю в каком-то потоке, но, конечно же, никто не сядет. И от перемены мест слагаемых пострадает обычное украинское общество, которое получит новый кризис и оплатит хотелки Коломойского. Но не коррупционеры и не сама коррупция. У них все будет хорошо. Ведь плохо им может быть только в случае реальных перемен. Тем более, любые кризисы делают бедных беднее, а богатых — богаче.

А перемен не будет. Потому что запрос уйдет. И вместо постепенного долгого пути к переменам, когда меняются и власть, и общество, под давлением кредиторов, будет апатия. Никто не будет требовать борьбы с коррупцией, потому что сама борьба будет дискредитирована. Если вы хотите перемен, то надо выбирать перемены, а не их имитацию. Надо выбирать ценности. Надо выбирать шаги. Надо выбирать реальный план перемен от человека, команда которого хочет эти перемены осуществить. И вероятность того, что он будет это делать, выше вероятности встретить динозавра в Киеве (старая шутка, 50 на 50, или встретите, или нет). И этот путь будет долгим. Потому что все хотят перемен, но вот дело в том, что все хотят разных перемен. И перемены — это сложно. И принять тот факт, что сейчас лучше не будет и можно пробовать изменить повестку дня через парламент осенью, — очень тяжело.

И это обиднее всего. Что мы снова упустим свой шанс. Украина- чемпион по потерянным возможностям. И только сама Украина этому виной. И снова можно будет винить только себя. По крайней мере лет через 100 в книгах по истории об этом напишут", — пишет Фурса в Facebook.

Напомним, ранее Сергей Фурса высказал интересное мнение, что во втором туре выборов президента Украины предстоит не борьба Зеленского против Порошенко, а противостояние по линии эмоционального и рационального.

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