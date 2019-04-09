Общество

Первый в Украине приговор за домашее насилие: кого и как наказали

В Украине впервые удалось наказать за насилие над домочадцами. В Николаевской области в апреле был вынесен первый приговор по статье о домашнем насилии. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель города Вознесенска. Он стал домашним тираном для своей 80-летней матери.

На суде выяснилось, что мужчина несколько лет издевался над престарелой матерью, о чем были составлены админпротоколы. Последним случаем стало избиение в феврале 2019 года — сын нанес матери телесные повреждения. Совокупно эти инциденты были квалифицированы как системное домашнее насилие.

Мужчина был признан виновным по статье 126−1 Уголовного кодекса. В качестве наказания суд назначил один месяц ареста. Судьи решили, что бывший домашний тиран искренне раскаялся. Также сыграло свою роль и то, что задержанный пошел на сотрудничество со следствием.

После отбытия основного наказания мужчине придется пройти специальную коррекционную программу. Она длится от трех месяцев до года и предусматривает еженедельные индивидуальные и групповые занятия. Уклониться от этой программы чревато дополнительным наказанием — арестом до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет.

Пока приговор в Вознесенске — единственный случай привлечения к ответственности за домашнее насилие. После появления в Уголовном кодексе соответствующей статьи в области были открыты четыре уголовных производства о домашнем насилии. Два дела переданы в суд, еще одно расследуется.

Напомним, по данным ООН, в Украине от насилия погибают около 600 женщин каждый год. Проблема домашнего насилия суммарно обходится государству в 209 млн долларов. Расходы включают лечение пострадавших, оплату работы следственных органов и содержание виновных в учреждениях пенитенциарной системы.

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