Происшествия

Убийцу девушек под Киевом арестовали на два месяца: в суде стали известны подробности трагедии

Юноша, которого подозревают в смертельном ДТП под Киевом, арестован на два месяца. Инцидент на трассе в Белоцерковском районе, когда автомобиль насмерть сбил двух девушек, изучался 9 апреля в Шевченковском районном суде Киева.

Как сообщает ТСН, на суде 19-летний подозреваемый плакал и свою вину в ДТП признал. Отец юноши, в свою очередь, рассказал, что с семьями погибших связался и предоставил им помощь.

По версии подозреваемого, он был трезвым, девушек на дороге заметил в последний момент и объехать не смог — колесо попало в яму и машину занесло. Водитель утверждает, что после столкновения вышел из машины, проверил пульс у жертвы, понял, что девушка мертва, а потому испугался и сбежал с места ДТП.

На судебном заседании вскрылся ряд показательных нюансов о ДТП. Юный водитель признал, что по дороге возле села ехал со скоростью 110 км/час. Отец подозреваемого, выступая, упомянул, что сын водит машину уже три года. Согласно действующим нормам, садиться за руль авто разрешается с 18-летнего возраста. Позднее мужчина уточнил, что сын за рулем не три года, а один, то есть правил не нарушал.

Напомним, трагедия случилась 6 апреля в селе Песчаная Киевской области. Юноша взял ключи от родительского автомобиля и насмерть сбил двоих девушек. Прибывшая на место полиция обнаружила тела и брошенный автомобиль.

Фото bez-tabu.com.ua

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