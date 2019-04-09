Заподозренный в антиукраинской агитации журналист Скачко объявлен в розыск

Происшествия

Журналист Владимир Скачко, у которого СБУ провела обыск и заподозрила в работе на российских пропагандистов, в данный момент исчез и объявлен в розыск. 9 апреля информация о Скачко появилась в базе данных разыскиваемых лиц. Указывается, что гражданин скрывается от следствия с 11 марта.

Скачко ищут в рамках дела о посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст. 110 Уголовного кодекса). Получено разрешение о задержании и принудительном приводе в суд подозреваемого.

Напомним, во время обыска у Скачко были изъяты антиукраинские материалы, сувениры с символикой государства-оккупанта, пропаганда оккупации Крыма.



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