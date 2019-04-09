Происшествия

Украинец хитро обворовал ювелирный магазин в Варшаве и поплатился за это

В Польше, которую облюбовали украинские трудовые мигранты, не все приехавшие согласны соблюдать законы. В Варшаве осудили украинца, организовавшего кражу из ювелирного салона. Евгений К. в паре с еще одним злоумышленником унесли драгоценностей на 720 тыс. злотых (167 тыс. евро). В этой истории поражают не только суммы украденного, но и методы преступников. Сложилось впечатление, что воры действовали, вдохновившись голливудским боевиком.

Кража была совершена в ночь с 26 на 27 ноября 2017 года. В салон Евгений пробрался по трубам вентиляции, скрытым за навесным потолком. В зал преступник спустился на веревке, вытащил из стола ключ от сейфа, открыл хранилище с ювелирными изделиями и забрал драгоценности и наличные. По той же вентиляционной системе вор вернулся в техническое помещение, там дождался утра и открытия торгового центра и спокойно покинул здание.

Как сообщает Польское радио, выйти на след вора помогли оставленная на месте преступления веревка с клетками эпидермиса и прицепившимися волосами преступника. Анализ ДНК показал, что ловкий вор уже разыскивается полицией Германии. Окончательно изобличили злоумышленника записи с камер наблюдения в торговом центре: перед преступлением мужчина купил веревку и провел разведку в ювелирном салоне.

После кражи Евгений уехал в Украину, а летом 2018 года решил вернуться в Польшу. Его тут же задержали и предъявили обвинения. Мужчина признал вину. Состоявшийся суд учел отягчающие обстоятельства (крупная сумма похищенного, заранее спланированное преступление) и приговорил вора к семи годами лишения свободы. Также осужденному предстоит выплатить более 88 тыс. евро.

Напомним, в Польше, по последним данным, находятся два миллиона трудовых мигрантов из Украины, но только каждый второй трудоустроен официально.

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