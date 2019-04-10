Жена Алека Болдуина потеряла пятого ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Хилария Болдуин, которая ранее сообщила в соцсети о своей пятой беременности, но предупредила фанатов, что она, скорее всего закончится выкидышем, подтвердила, что потеряла ребенка. Она написала, что на УЗИ больше не просматривается сердцебиение плода. Беременность замерла. «Но у меня есть довольно сильные и удивительные сердцебиения прямо здесь… Я окружена такой любовью и чувствую себя такой удачливой. Спасибо всем вам за то, что выслушали, за вашу поддержку, за то, что делились своими историями. Вместе мы сильнее», — написала супруга кинозвезды Алека Болдуина.

35-летняя Хиллария расстроена, но старается концентрироваться на позитивной стороне своей жизни — муже и детях.

У инструктора по йоге Хиларии (в девичестве Томас) и звезды фильмов «Привычка жениться», «Битлджус» и «Все еще Элис» Алека Болдуина, поженившихся в 2012 году, есть четверо детей — пятилетняя Кармен, трехлетний Рафаэль, двухлетний Леонардо и Ромео, которому в мае исполнится год.

У Алека также есть 23-летняя дочь-модель Айрленд от первой жены Ким Бэсинджер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная певица родила ребенка, пережив три выкидыша за два года.

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