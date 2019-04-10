София Ротару смертельно больна: певице предрекли серьезные проблемы

Шоу-бизнес

Народная артистка София Ротару, вопреки слухам о тяжелой болезни, активно выступает с концертами. Тем не менее, появились причины считать, что проблемы со здоровьем у любимой певицы намного серьезнее, чем просто перепады давления и временные недомогания.

Астролог Влад Росс убежден, что небесные знаки, определяющие судьбу певицы, предупреждают о проблемах с сердцем и сосудами. «Она родилась под знаком Льва и должна быть внимательной к своей сердечно-сосудистой системе», — заявил астролог в комментарии «Главреду».

Влад Росс составил гороскоп для Ротару и увидел там высокий риск лейкоза. «Возможно, сейчас она как раз и проходит реабилитацию, лучевую или химиотерапию», — говорит Росс.

Также звезды указывают певице на необходимость беречь легкие. «Уязвимое место Ротару — легкие. Потому возможны различные проблемы с дыханием, например, астма», — считает астролог.

Влад Росс опасается, что любимой певице 2019 год вновь принесет серьезные проблемы со здоровьем. Особенно мрачными обещают быть летние и осенние месяцы. И тут все в руках врачей: смогут ли медики вовремя распознать и купировать смертельную угрозу. «Такой показатель Урана и Марса в доме, который связан с легкими и неожиданным уходом из жизни, что возможны серьезные проблемы со здоровьем. Потому все будет зависеть от врачей», — подытожил астролог.

Напомним, в марте в российских СМИ появились предположения, что Ротару проходит курс химиотерапии. Певица и ее близкие решили эти публикации не комментировать.

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