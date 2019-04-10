Россия готовится к танковому прорыву вглубь Украины: появилось видео

Украина

Россия под предлогом учений собрала на полигоне в Ростовской области около 250 единиц техники и две тысячи военнослужащих. За 80 километров от границы с Украиной сейчас сконцентрированы российские танки Т-72Б3, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и самоходные гаубицы «Гвоздика».

80 км до границы с Донецкой областью. Учения в Ростове. 09.04

2000 военных. pic.twitter.com/0WR9Mb07Ss — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) 9 апреля 2019 г.

На учениях имитировался современный общевойсковой бой с участием танков и создание «огневых мешков». Также участники учений приобретали навыки установки минного поля, вычисления противника беспилотниками и огневого поражения.

Танковые учения проходили на полигонах «Кузьминский» и «Кадамовский» в Ростовской области, в непосредственной близости от границы с Луганской областью. Одновременно организованы военные учения и в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что по результатам первого тура выборов в Украине россиянам уже можно въезжать в соседнее государство на танках.

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