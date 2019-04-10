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Мы планируем создать на территории Гидропарка большой парк развлечений наподобие Europa-park, — Кличко (фото)
Городская власть Киева ведет переговоры с владельцами крупнейшего в Германии парка развлечений Europa-park о привлечении инвестиций для создания подобного парка в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко посетил Europa-park, расположенный в городе Руст, и встретился с его владельцами.
«Мы планируем создать большой парк развлечений и активного отдыха в столичном Гидропарке. Это территория почти в 130 гектаров, остров недалеко от центра города. И сегодня нам нужен инвестор, который вложит средства в реализацию такого большого проекта, используя свой опыт и оригинальные идеи», — сказал во время встречи мэр Киева.
Для Кличко устроили экскурсию по парку развлечений, рассказали о развитии территории и новых проектах, которые собираются воплотить в этом году.
«Здесь очень интересно всё сделано. Уютный, стилизованный под старинный городок с современными аттракционами, множеством интересных развлечений, красивой природой. И для детей устроены локации не только для развлечения, но и с познавательными функциями. Словом, здесь счастливы и дети, и их родители. Я давно мечтаю и буду делать всё, чтобы подобный парк появился в Киеве», — отметил Виталий Кличко.
Для справки
Europa-park — крупнейший в Германии и второй по посещаемости парк развлечений в Европе после парижского «Диснейленда». В прошлом году Europa-park посетили более 6 миллионов человек. Сюда едут из Германии, Франции, Щвейцарии и других стран.
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