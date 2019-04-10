Происшествия

В Херсоне фура застряла прямо на ж/д переезде, но очевидцы не растерялись: видео спасения

В среду, 10 апреля, в Херсоне грузовой автомобиль застрял на железнодорожном переезде. Машина не могла сдвинуться с места, в то время как движение через переезд уже перекрыли, а сигнал светофора предупреждал о приближающемся поезде. Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области поезд врезался в грузовик, водитель которого выехал на нерегулируемый переезд прямо перед составом.

Это произошло на железнодорожном переезде Бериславское шоссе. Избежать крупной аварии помогли свидетели ЧП. Водители и пассажиры стоявших возле железной дороги автомобилей помогли вытолкать застрявший грузовик с путей. Видео в социальные сети в группе «Херсон днем и ночью» выложила местная жительница Вера Пожарова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Баштанском районе Николаевской области вблизи села Лоцкино пассажирский скоростной поезд «Интерсити» сообщением Херсон — Киев столкнулся с автомобилем ЗАЗ-110 307, в результате чего погибли двое человек. Автомобиль оказался на железнодорожном пути, проезжая железнодорожную станцию под работающие предупредительные сигналы семафора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter