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Нетаньяху и его соперник Ганц объявили каждый о своей победе на парламентских выборах

В среду, 10 апреля, стали известны предварительные результаты досрочных парламентских выборов в Израиле. Как и ожидалось, они не выявили очевидного победителя. Напомним, голосование состоялось 9 апреля. За 120 мест в Кнессете ведут борьбу 39 партий и блоков. По данным Центральной избирательно комиссии, право голоса имеют в стране 6 миллионов 340 тысяч человек.

Равную поддержку избирателей получили партия «Ликуд» во главе с действующим премьер-министром Биньямином Нетаньяху и блок «Кахоль-лаван», лидером которого является бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Израиля Биньямин Ганц. Обе политические силы набрали по 29,2 процента голосов. Каждая из них претендует теперь на 33 депутатских мандата. Оба политика объявили о своей победе.

За всю историю Израиля ни одной из партий ни разу не удалось сформировать правительство в одиночку. Нынешние выборы не стали исключением. Теперь президент страны Реувен Ривлин проведет консультации с лидерами всех партий, прошедших в новый состав Кнессета и определит кандидата, которому поручит сформировать коалицию. По оценке израильских СМИ, страна получит новое правительство не ранее конца мая.

Местные СМИ полагают, что Нетаньяху сохранит за собой пост премьер-министра. Ему будет проще сформировать коалицию, опираясь на поддержку других правых партий, пошедших в Кнессет. Навредить Биби (прозвище Нетаньяху) могут только обвинения в коррупции, выдвинутые против него генеральным прокурором за полтора месяца до выборов.

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