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“Оппозиционный блок” и Вилкул призвали своих сторонников не голосовать во втором туре выборов
Партия «Оппозиционный блок» призвала своих сторонников не поддерживать ни одного из кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов. Из-за того что среди его участников не оказалось достойного политика, в «Оппозиционном блоке» Вилкула не видят смысла прихода своих симпатиков на избирательные участки, сообщает сайт Gordonua.com.
«Проблема второго тура в том, что важнейшие вопросы, которые касаются нашей с вами жизни, не находятся в повестке дня», — заявил в соцсетях кандидат на пост президента от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.
«В сложившейся ситуации мы не имеем права призывать поддерживать действующего президента Петра Порошенко, поскольку считаем время его руководства страной временем деградации системы государственного управления, — говорится в официальном заявлении «Оппозиционного блока». — В то же время мы не можем поддерживать кандидатуру Владимира Зеленского. Отсутствие четкой программы и управленческого опыта, политическая эклектика и популизм Зеленского не дают нам права призывать наших избирателей голосовать и выбирать «кота в мешке».
Политическая сила призвала сторонников сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам.
«Мы и далее остаемся приверженцами парламентской формы правления и сделаем все, чтобы политическая система Украины претерпела изменения, а политика стала более ответственной и стабильной. Считаем, что основная политическая борьба развернется осенью, во время выборов в Верховную Раду Украины. Призываем всех членов партии, всех ответственных граждан сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам и к работе по реальным изменениям общества».
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!