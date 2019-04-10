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Шоу-бизнес

Скоро свадьба? Известная телеведущая провела романтичный уикенд в Париже с вице-премьером Розенко (фото)

12:01 10 апреля 2019 178
Елена Кристина Лебедь Павел Розенко
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Ведущая проекта «Аферисты в сети» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, чьи трусы продавали в интернете за 20 тысяч гривен, похвасталась новыми романтичными фото с возлюбленным вице-премьером Павлом Розенко. Пара, которая не стесняется демонстрировать свои чувства, появляется в публичных местах и делится совместными снимками в сети, провела романтичный уикенд в городе влюбленных — Париже. Кристина опубликовала несколько ярких фото с поездки.

Ведущая с министром гуляли по городу, посещали достопримечательности и местные кафе. Много рассказывать о проведенном времени Кристина не стала, написав лишь, что у нее «нет слов».

Также телезвезда похвасталась шопингом в брендовых бутиках.

Поклонники в комментариях пишут комплименты паре и предполагают, что скоро состоится свадьба.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярный певец Никита Алексеев закрутил роман с новой солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой.

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