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Скоро свадьба? Известная телеведущая провела романтичный уикенд в Париже с вице-премьером Розенко (фото)
Ведущая проекта «Аферисты в сети» на Новом канале Елена-Кристина Лебедь, чьи трусы продавали в интернете за 20 тысяч гривен, похвасталась новыми романтичными фото с возлюбленным вице-премьером Павлом Розенко. Пара, которая не стесняется демонстрировать свои чувства, появляется в публичных местах и делится совместными снимками в сети, провела романтичный уикенд в городе влюбленных — Париже. Кристина опубликовала несколько ярких фото с поездки.
Ведущая с министром гуляли по городу, посещали достопримечательности и местные кафе. Много рассказывать о проведенном времени Кристина не стала, написав лишь, что у нее «нет слов».
Также телезвезда похвасталась шопингом в брендовых бутиках.
Поклонники в комментариях пишут комплименты паре и предполагают, что скоро состоится свадьба.
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