Алексеев закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» (фото, видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Никита Алексеев, который еще недавно в новом клипе «Как ты там» пел о реальной трагической любви и расставании с девушкой, похоже, недолго горевал и оставался в одиночестве. Как утверждает издание Супер.ру, молодой исполнитель закрутил роман с новой солисткой группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой.

Парочка еще в марте провела вместе романтичный уикенд в Венеции, гуляя по старинным улочкам и катаясь на лодке по каналам. Никиту и Ульяну узнали соотечественники во время поездки на водном трамвае и сняли их на видео.

Как пишут СМИ, отношения между молодыми людьми завязались после проекта «Новая фабрика звезд», где Ульяна спела с Алексеевым дуэтом. Свои симпатии друг к другу молодые долго скрывали от общественности — по условию контракта солисткам «Виа Гры» нельзя выходить замуж и заводить романы во время работы в коллективе.

На своей странице в Instagram Алексеев опубликовал несколько снимков из Венеции, однако девушки ни на одной из них нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что солист группы «Рамштайн» Тилль Линдеманн прокомментировал роман с украинской певицей Светланой Лободой.

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