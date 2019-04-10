Свадебные фотографы назвали верные признаки неминуемого развода новобрачных

Стиль жизни

На популярной социальной интернет-платформе Reddit профессиональные свадебные фотографы поделились своим опытом и рассказали, какие существуют признаки того, что брак продлится недолго и молодожены неминуемо разведутся.

Фотографы говорят, что многое становится ясным уже по поведению и эмоциям пары во время фотосессии. «Если один постоянно одергивает и критикует второго, а затем постит фото в соцсети с подписью: „Я вступаю в брак с моим лучшим другом и родственной душой“, то дела не будет», — пишет один из фотографов.

Многие уверены, что очень показательным является то, как пара разрезает свадебный торт. Это часто демонстрирует истинные чувства жениха и невесты и степень их уважения друг к другу. Так, в качестве распространенной шутки торт иногда размазывают по лицу своего партнера. Иногда это происходит по обоюдному согласию и договоренности. Но если кто-то (чаще всего это бывает жених) решит сделать это неожиданно для другого, то это тревожный сигнал. «Каждый раз, когда это происходило на свадьбах, где я работал, брак заканчивался разводом». Кто-то отмечал, что подобный поступок жениха может сильно расстроить не ожидавшую такого невесту, так как это испортит ее праздничный макияж и платье. А еще один пользователь-фотограф выразил мнение, что союзы вообще всех пар, которые вымазываются в торте (даже если оба воспринимают это нормально) рано или поздно заканчиваются крахом.

Красной лампочкой для будущей жены должен стать флирт жениха с посторонними женщинами во время церемонии. Так, одна женщина-фотограф рассказала о том, что на одной из свадеб жених, глядя через плечо невесты, подмигивал ей и ее ассистентке. Супруги прожили вместе недолго.

Так же должно настораживать, если один из брачующихся ведет себя чересчур тихо и почти все время молчит. Так, в одном из рассказов говорилось, что жених за весь день сказал не больше десяти слов, в то время как невеста и ее мать были крайне шумными и взволнованными. «Невеста хотела, чтобы все было идеально. Две недели спустя я показал им фотографии. Жених все еще был неразговорчив. А невеста пожаловалась, что на снимках он не улыбается и потребовала от меня скидку потому, что тот не выглядит счастливым. Они развелись через год. Я это точно знаю потому, что через четыре года после этой свадьбы я фотографировал помолвку того же парня и его новой невесты. Он выглядел намного счастливее», — говорит фотограф.

Когда накануне венчания жених и невеста обсуждают с профессионалом подробности фотосессии, плохим признаком является пренебрежение к желаниям другого и попытки изменить партнера. «Я знал парня, который любил покер, пиво, сигары, видеоигры. Он хотел фотосессию, сделанную в стиле салуна из вестернов. А невеста заявила, что он больше „не будет позволять себе такие вещи“. Бедняга сидел в молчании, пока я неловко пытался спланировать фотосессию с йоркширским терьером. Я еще не успел обработать фотографии, как он позвонил мне и сказал, что они расстались», — поведал один рассказчик.

Хотя в день свадьбы все обычно нервничают, ссоры и споры во время церемонии и торжественного приема также не приводят ни к чему хорошему. «Я и мой муж работаем фотографами на свадьбах. Одна пара, которую мы надеялись больше никогда не увидеть, ругалась весь день. Они избегали даже смотреть друг на друга, так все было плохо. Нам даже пришлось пару раз „прифотошопить“ улыбку жениху, чтобы он хотя бы выглядел счастливым», — рассказала женщина.

Иногда в день свадьбы невеста впервые видит жениха пьяным и ей приходится краснеть за его поведение перед гостями. Были случаи, когда решение о разводе приходило в голову молодой супруге еще во время самой свадебной церемонии.

Еще один пользователь выразил мнение, что судить о долговечности брака можно по тому, как новобрачные преодолевают трудности, возникающие в день свадьбы. И описал случай из своей карьеры фотографа. Одна нестандартная пара решили пожениться в лесу — в деревянной хижине, перед которой разложили костер. Было приглашено много друзей, которые взяли с собой своих собак. Гостям подавались веганские блюда. «Все было идеально, не считая того, что невесте не доставили вовремя ее платье и она была очень этим расстроена. Она была в спортивных брюках и в футболке с Микки-маусом. Тогда жених снял свой костюм, оставшись в белой рубашке и трусах-боксерах. И сказал: „Ну, нам пора“, потому что ведущему церемонии нужно было уезжать через час. Она засмеялась и они пошли вместе. Я был в шоке. Но, если и было странно видеть волосатые ноги жениха на моих свадебных фотографиях, снимать их было забавно. И они чувствовали себя полностью комфортно. Уверен, что у них будет все хорошо», — говорится в заключении.

А еще один фотограф говорит, что чаще всего разводились те из «его молодоженов», которые сочетались браком под открытым небом. Он даже назвал парк, прозванный им «Зловещими лужайками», где все, поженившиеся на его территории, стопроцентно разводились. Этой точки зрения, как оказалось придерживаются многие фотографы. Они тоже не доверяют бракам на природе. Но не все видят в этом нечто мистическое. Просто ветер, дождь и прочие природные явления могут испортить свадьбу и стать причиной ссоры.

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