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Бывшая девушка жениха ворвалась на его свадьбу в подвенечном платье (видео)
В Китае стало вирусным видео, на котором на свадьбу врывается бывшая девушка жениха, одетая в подвенечный наряд. Она появляется в момент, когда счастливая пара как раз собирается поцеловаться. На глазах у невесты экс-подруга молодого человека хватает его за руку, бросается на колени с криком: «Это была моя вина!» и умоляет дать ей еще один шанс.
Потрясенный жених резко отстраняется. И пробует успокоить свою суженную.
За кадром слышен голос ведущего церемонии, который сообщает, что возникла нештатная ситуация и что «это, возможно, реальность любви». Также он цитирует китайскую поговорку, что «любовь — это способность посвятить свою жизнь другому».
Шокированная невеста некоторое время с отвращением наблюдает эту сцену, а затем стремительно уходит в гневе. Жених устремляется за ней. Девушка остается рыдать.
Как пишет Daily Mail, парень расстался со своей пассией, поскольку у них были совершенно разные характеры и они не подходили друг другу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что под звуки пения подружки невесты шафер жениха рухнул без сознания и выбил себе зубы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!