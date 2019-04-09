Мир

Бывшая девушка жениха ворвалась на его свадьбу в подвенечном платье (видео)

В Китае стало вирусным видео, на котором на свадьбу врывается бывшая девушка жениха, одетая в подвенечный наряд. Она появляется в момент, когда счастливая пара как раз собирается поцеловаться. На глазах у невесты экс-подруга молодого человека хватает его за руку, бросается на колени с криком: «Это была моя вина!» и умоляет дать ей еще один шанс.

Потрясенный жених резко отстраняется. И пробует успокоить свою суженную.

За кадром слышен голос ведущего церемонии, который сообщает, что возникла нештатная ситуация и что «это, возможно, реальность любви». Также он цитирует китайскую поговорку, что «любовь — это способность посвятить свою жизнь другому».

Шокированная невеста некоторое время с отвращением наблюдает эту сцену, а затем стремительно уходит в гневе. Жених устремляется за ней. Девушка остается рыдать.

Как пишет Daily Mail, парень расстался со своей пассией, поскольку у них были совершенно разные характеры и они не подходили друг другу.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что под звуки пения подружки невесты шафер жениха рухнул без сознания и выбил себе зубы.

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