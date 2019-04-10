79-летний Эммануил Виторган снова готовится стать отцом

Шоу-бизнес

Известный актер Эммануил Виторган, который в 78 лет в третий раз стал отцом, снова мечтает о детях. Артист, который в этом году отметит 80-летний юбилей, готовится в очередной раз стать папой. Об этом сообщает издание Собеседник.ру.

К такому решению их с супругой Ириной подтолкнуло рождение дочери Этель, которой в начале марта исполнился годик. Эммануил Гедеонович говорит, что появление дочки изменило их жизнь, будто лет сорок сбросил. Актер с удовольствием возится с малышкой и посвящает ей все свободное время.

«Этель наполнила нашу жизнь счастьем. Она просто чудо! Как только о ней вспоминаю, сразу начинаю плыть. Я теперь говорю всем: „Рожайте, и как можно больше!“ Ведь все последующие поколения должны быть лучше предыдущих. Мы планируем подарить нашей девочке братика или сестричку», — сообщил актер.

Напомним, у Эммануила Виторгана есть старшие дети — сын Максим, который развелся с Ксенией Собчак, и дочь Ксения Румянцева. Также он уделяет внимание внукам, часто видится с младшим Платоном, которого ему подарила Собчак. С бывшей невесткой актер сохранил теплые отношения.

«Мы будем всегда рядышком в любой ситуации: и в радости, и в печали. А на всю ту информацию, что появляется на экранах, мы научились не обращать абсолютно никакого внимания. Мы и с Ксюшей, и с Людмилой Борисовной находимся в очень хороших отношениях», — рассказал Эммануил Виторган.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Максим Виторган показал фото в обьятиях актрисы Дарьи Екамасовой.

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